В микрорайоне Лесобаза в Тюмени очевидцы увидели большое скопление сотрудников правоохранительных органов. В июне 2021 года в этом месте исчезла девятилетняя девочка. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.

Местные жители утверждают, что в камышах около АЗС силовики нашли труп. Пропавшая ли это девочка или нет, неизвестно. Информацию о найденном человеческом теле подтверждает и собственный источник региональной редакции.

На место прибыли сотрудники следственного комитета. Комментариев от тюменского ГУВД пока не поступало.