    01 июня 2020, 18:14

    Полиция оцепила берег Москвы-реки в Красногорске. Там нашли гранату

    Алла Морген, Екатерина Земская, Эля Данилюк

    Саперы и полиция приехали на берег Москвы-реки в Красногорск. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Там, по некоторым данным, нашли ручную гранату.
    Полиция оцепила берег Москвы-реки в Красногорске. Там нашли гранату

    «Выехали на 65-й километр МКАД», — сообщили в ведомстве. Территорию оцепили, остальная информация уточняется.

    Рядом с тропинкой, где обнаружили находку, находится концертный зал «Крокус Сити Холл» и Дом правительства Московской области.

    Ранее в центре Москвы дворник нашел гранату. Территорию оцепили, а позже выяснилось, что это муляж.