Полиция оцепила берег Москвы-реки в Красногорске. Там нашли гранату

Саперы и полиция приехали на берег Москвы-реки в Красногорск. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Там, по некоторым данным, нашли ручную гранату.

«Выехали на 65-й километр МКАД», — сообщили в ведомстве. Территорию оцепили, остальная информация уточняется. Рядом с тропинкой, где обнаружили находку, находится концертный зал «Крокус Сити Холл» и Дом правительства Московской области. Ранее в центре Москвы дворник нашел гранату. Территорию оцепили, а позже выяснилось, что это муляж.