Полиция открыла стрельбу из-за пьяного угонщика в Ивановской области

Пьяный мужчина угнал машину в Кинешме. Он игнорировал требования полиции остановиться, после чего пришлось открыть стрельбу. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Об угоне заявил владелец машины. Правоохранители начали погоню за преступником, который направился в сторону Иваново.

Его неоднократно просили остановиться через громкоговорители, но тот игнорировал требование. Кроме того, мужчина представлял опасность для других автомобилистов. В результате полицейские открыли стрельбу по колесам.

Выяснилось, что угонщик был пьян. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Свое поведение мужчина объяснил тем, что хотел побыстрее попасть домой в Иваново.