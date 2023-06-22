22 июня 2023, 14:42
Полиция организовала проверку после нападения бойцовских собак на девушку с щенком в Петербурге
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга организовали проверку после нападения трех стаффордширских терьеров на девушку с щенком в сквере Безбородко. Об этом сообщили «Невские новости».
Бойцовские собаки накинулись на девушку, которая гуляла с щенком мальтипу. Местная жительница получила незначительные травмы, шестимесячное животное погибло.
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По словам пострадавшей, хозяин стаффордширских терьеров в это время лежал на траве и даже не пытался остановить своих собак.
Санкт-Петербург
Собаки
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