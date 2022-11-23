Происшествия 23 ноября 2022, 14:52 Полиция организовала проверку по факту убийства собаки под Красногорском Полиция установит личность догхантера, убившего собаку под Красногорском Телеканал "360"

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Правоохранители организовали проверку по факту убийства собаки под Красногорском. Они устанавливают личность живодера и выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в полиции Подмосковья.

О жестоком обращении с животным в дежурную часть Отрадненского отдела УМВД России заявили жители поселка.

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Сотрудники полиции установили, что догхантер расправился с животным около спуска в подвал жилого дома. Это подтвердили свидетели происшествия.

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Ранее жители пожаловались, что полиция не приехала на место убийства собаки. Ее расстрелял неизвестный.

Волонтеры пытались спасти животное, объехали все ветеринарные клиники в округе, но ветеринары отказались помогать бездомной собаке. Хотя жители собрали на операцию 100 тысяч рублей.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал отказ полиции расследовать убийство собаки в Подмосковье саботажем.