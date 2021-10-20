Полиция организовала поиски водителя, выстрелившего в пассажира такси под Выборгом

Житель Кудрово получил травмы во время дорожного конфликта в Ленинградской области. Сейчас полиция занимается поисками злоумышленника. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информация о случившемся поступила вечером 19 октября, когда пострадавший 45-летний мужчина обратился в больницу. Он рассказал, что во время поездки в такси по Выборгскому шоссе его водитель поругался с другим человеком, который находился за рулем ВАЗ-2114. В результате в пассажира выстрелили из травматического пистолета.