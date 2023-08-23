Происшествия 23 августа 2023, 19:52 Полиция организовала погоню за пьяным водителем в Кургане

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Полицейским города Щучье Курганской области пришлось организовать погоню за пьяным водителем, который отказался остановиться по требованию правоохранителей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт «МВД медиа».

Сотрудники полиции заметили стоявший на одной из улиц города Щучье автомобиль ВАЗ-2109. Увидев сотрудников, водитель легковушки тронулся с места и попытался скрыться. Злоумышленник превысил скорость, а также выехал на встречную полосу. На бездорожье автомобиль застрял. Тогда мужчина покинул машину и попытался убежать, но его задержали. Выяснилось, что ранее он был лишен водительских прав. Проверку на состояние опьянения он пройти отказался.