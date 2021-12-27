Полиция организовала погоню со стрельбой за авто под управлением подростка в Ленобласти

Сотрудникам полиции пришлось устроить погоню со стрельбой за автомобилем, которым управлял подросток. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ситуация произошла в Тосно Ленинградской области 26 декабря. Сотрудники органов заметили автомобиль ВАЗ, который неровно ехал по трассе. Они хотели остановить машину, однако водитель попытался скрыться. Полицейским пришлось устроить стрельбу из табельного оружия. Когда автомобиль все же остановился, выяснилось, что им управлял 17-летний студент. В машине также находилась девушка его же возраста.

Подростков доставили в отдел полиции, а затем передали родителям. На несовершеннолетних составили административный протокол.