Полиция Оренбурга выяснила обстоятельства смерти 19-летнего парня в 2017 году

В Оренбурге полиция нашла предполагаемого убийцу 19-летнего жителя Беляевского района, который был убит в 2017 году. Об этом написал сайт 56orb.ru.

По информации следствия, на берегу реки Сакмара были найдены останки человека. В результате экспертизы удалось выяснить, что они принадлежат 19-летнему парню.

Через пять лет правоохранителям удалось найти подозреваемого. Им оказался 27-летний оренбуржец, в настоящий момент отбывающий наказание в колонии. Мужчина рассказал, что в день убийства он поссорился с парнем, а затем избил его палкой и утопил в реке.

Расследование по факту совершенного убийства продолжается.