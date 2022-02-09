Полиция опубликовала видео ДТП в Омске, в котором пострадали 5 человек

Омская полиция опубликовала видео ДТП, которое произошло на перекрестке улиц Маршала Жукова и Маяковского. В аварии получили травмы пять человек, в том числе семилетняя девочка.

Как сообщает gorod55.ru, судя по опубликованному видео, Mazda, поворачивавшая налево, не пропустила Skoda. От удара машины разбросало в разные стороны — одну на обочину, другую — чуть ли не в другие находившиеся рядом автомобили.

Пострадавшие в аварии госпитализированы. Полиция устанавливает все детали ДТП.