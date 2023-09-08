Эксклюзив 08 сентября 2023, 16:55 Полиция опровергла информацию о стрельбе в центре Москвы Полиция опровергла данные о стрельбе в барбершопе на Никольской улице в Москве Фото: «МВД МЕДИА»

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В полиции опровергли информацию о конфликте со стрельбой в барбершопе Jumanji Barbers на Никольской улице в центре Москвы. Своим комментарием с «360» поделилась пресс-служба МВД России.

«В полицию поступило сообщение о противоправных действиях на улице Никольская. Оперативно прибывшим на место нарядом полиции установлено, что в одном из магазинов треснуло стекло уличной витрины. Никаких противоправных действий не выявлено», — уточнили представители МВД.

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Ранее появилась информация, что якобы во время словесной перепалки один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в сторону своего оппонента. Пуля попала в витрину ювелирного магазина, однако никто из присутствующих не пострадал. Позже выяснилось, что свидетели перепутали сильный хлопок двери со звуком стрельбы.