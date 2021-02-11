Полиция обнаружила пропавшую девочку в застрявшем лифте в Иркутске

Семилетняя девочка пропала в Иркутске. Через семь часов ее нашли застрявшей в лифте. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

В полицию обратилась мать ребенка, после того, как дочь не вернулась из школы. Девочку искали в домах и дворах в округе. Также опрашивали всех ее друзей и одноклассников. Еще через час выяснилось, что она застряла в лифте и просидела там более семи часов.