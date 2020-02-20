Полиция обнаружила грабителей автомобилей в Пензенской области

По информации ИА «Пенза-пресс», над задержанием работала полиция Бессоновского района Пензенской области и ГИБДД.

«В салоне транспортного средства находились двое подозреваемых, ими оказались жители Пензенской области, один из которых еще не достиг совершеннолетия, а другой — молодой человек 1995 года рождения. Позже полицейские установили личность третьего подозреваемого, который оказался также несовершеннолетним жителем региона», — пояснила следователь регионального ОМВД Татьяна Ступина.

По адресу жительства задержанных обнаружили часть хищений. Среди них были ключи, запчасти, колеса и домкраты. Другую часть преступники решили продать и поделить деньги между собой.

Злоумышленникам грозит пять лет лишения свободы.