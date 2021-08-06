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    06 августа 2021, 19:27

    Полиция объявила награду в 1 млн рублей за помощь в поиске беглеца из истринского изолятора

    Дамир Матюхин, Ольга Назаркина

    МВД России объявило вознаграждение в размере одного миллиона рублей за помощь в розыске сбежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди. Он обвиняется в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.

    Полиция объявила награду в 1 млн рублей за помощь в поиске беглеца из истринского изолятора

    «Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06», — говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

    Обратившимся гарантируются конфиденциальность и безопасность.

    Полиция объявила награду в 1 млн рублей за помощь в поиске беглеца из истринского изолятора | Изображение 1Источник фото: мвд.рф

    По данным правоохранителей, в ноябре 2020 года Мавриди совершил убийство Маругова в Подмосковье. В качестве орудия преступления он использовал арбалет. Сегодня, около 04:00, Мавриди совершил побег из ИВС в Истре. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

    «Кроме того, за предоставление информации, которая приведет к задержанию Александра Мавриди, будет выплачено денежное вознаграждение», — добавили в ведомстве.

    Вместе с Мавриди из ИВС сбежали еще четыре преступника. Они уроженцы Молдавии и обвиняются в кражах.

    После ЧП против двух сотрудников изолятора возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Они задержаны.