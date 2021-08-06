Полиция объявила награду в 1 млн рублей за помощь в поиске беглеца из истринского изолятора

МВД России объявило вознаграждение в размере одного миллиона рублей за помощь в розыске сбежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди. Он обвиняется в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06», — говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

Обратившимся гарантируются конфиденциальность и безопасность.

Источник фото: мвд.рф

По данным правоохранителей, в ноябре 2020 года Мавриди совершил убийство Маругова в Подмосковье. В качестве орудия преступления он использовал арбалет. Сегодня, около 04:00, Мавриди совершил побег из ИВС в Истре. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

«Кроме того, за предоставление информации, которая приведет к задержанию Александра Мавриди, будет выплачено денежное вознаграждение», — добавили в ведомстве.

Вместе с Мавриди из ИВС сбежали еще четыре преступника. Они уроженцы Молдавии и обвиняются в кражах.

После ЧП против двух сотрудников изолятора возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Они задержаны.