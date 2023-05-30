Происшествия 30 мая 2023, 16:53 Полиция Новосибирской области задержала женщину по подозрению в хищении 2 млн рублей

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В Новосибирской области правоохранители задержали 45-летнюю местную жительницу, которая обманула своих знакомых на сумму в два миллиона рублей. Об этом сообщил «МВД-Медиа» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, женщина брала деньги у знакомых, обещая им купить машины и квартиры по заниженным ценам. В итоге все собранные средства она потратила на личные нужды, написал «Царьград».

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