Полиция Новосибирска задержала подозреваемого в избиении человека до смерти

В Новосибирске полицейским спустя два месяца удалось отыскать мужчину, который подозревается в том, до смерти избил человека и скрылся с места происшествия. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Новосибирску.

По информации правоохранителей, инцидент произошел 8 мая 2022 года. По версии следствия, между 20-летним жителем Железнодорожного района и 35-летним пострадавшим завязалась драка возле магазина на проспекте Димитрова. Молодой мужчина повалил своего приятеля на землю, начал избивать ногами и руками, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Спустя некоторое время 35-летний новосибирец скончался в больнице от полученных травм.

Обвиняемого в настоящий момент заключили под стражу. Уголовное дело по данному преступлению передано в суд.