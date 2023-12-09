Происшествия 09 декабря 2023, 13:10 Полиция Новосибирска начала проверку из-за видео с избиением сироты Полиция Новосибирска начала проверку из-за видео избиения в школе девочки-сироты РИА «Новости»

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Правоохранительные органы Новосибирска установят причастных к жестокому избиению девочки-сироты в школе №183. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главк МВД по Новосибирской области.

Ряд Telegram-каналов распространил видео, на котором школьницу били в туалете. В МВД рассказали, что пока заявления об избиении в полицию не поступало и проверка началась на основе информации в Сети. Правоохранители уже установили личность пострадавшей и ее опекуна.

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По факту избиения также проводят доследственную проверку сотрудники СК РФ по Новосибирской области и местная прокуратура. В надзорном ведомстве оценят законность действий администрации школы, а также органов профилактики.

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