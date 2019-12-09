Полиция Новой Зеландии не надеется найти живых на острове Уайт-Айленд

«Мы считаем, что на острове не осталось выживших. По убеждению полиции, все, кого можно было спасти, были эвакуированы с острова. Мы выясняем точное число погибших», — написали на официальном сайте полиции Новой Зеландии.

В ведомстве рассказали, что полицейский и спасательный вертолеты совершили ряд разведывательных полетов, однако никаких признаков жизни не обнаружили.

Сейчас подтверждена гибель пяти человек. Полиция полагает, что среди жертв могут оказаться и туристы с круизного корабля. Известно, что в момент извержения вулкана на острове находились около ста человек. Пятеро погибли, более 20 числятся пропавшими без вести.