Полиция Новой Зеландии не надеется найти живых на острове Уайт-Айленд
Представитель новозеландской полиции заявил, что на острове Уайт- Айленд, скорее всего, не осталось выживших после пробуждения вулкана. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Мы считаем, что на острове не осталось выживших. По убеждению полиции, все, кого можно было спасти, были эвакуированы с острова. Мы выясняем точное число погибших», — написали на официальном сайте полиции Новой Зеландии.
В ведомстве рассказали, что полицейский и спасательный вертолеты совершили ряд разведывательных полетов, однако никаких признаков жизни не обнаружили.
Сейчас подтверждена гибель пяти человек. Полиция полагает, что среди жертв могут оказаться и туристы с круизного корабля. Известно, что в момент извержения вулкана на острове находились около ста человек. Пятеро погибли, более 20 числятся пропавшими без вести.