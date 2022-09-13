Полиция Нижнего Новгорода нашла женщину, которая выбросила новорожденного сына | 360°

Происшествия 13 сентября 2022, 17:12 Поделиться Telegram

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Viber Полиция Нижнего Новгорода нашла женщину, которая выбросила новорожденного сына

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В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов нашли женщину, которая 12 августа выбросила новорожденного сына в кусты в Советском районе города. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, эксперты произвели отбор образцов буккального эпителия практически у всех жительниц микрорайона, чтобы узнать, кому принадлежит ребенок. Благодаря этим действиям биологическая мать ребенка была найдена.

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Ею оказалась 24-летняя жительница дома, возле которого и был найден младенец. Она родила сына прямо в квартире и за медицинской помощью не обращалась.

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Сейчас женщина находится в отделении полиции. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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