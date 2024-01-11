Происшествия 11 января 2024, 15:31 Полиция Нижегородской области задержала 22-летнего иностранца, который участвовал в мошеннической схеме

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В Нижегородской области правоохранители задержали 22-летнего иностранца, который участвовал в мошеннической схеме по обману пенсионеров. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

В полицейский участок обратилась пенсионерка и рассказала, что ей якобы позвонил сотрудник правоохранительных органов с сообщением о ДТП, виновницей которого якобы стала ее внучка. Чтобы родственница не была привлечена к ответственности, нижегородке предложили передать курьеру более 90 тысяч рублей.

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По горячим следам полицейские нашли участника преступления. По факту случившегося заведено уголовное дело.