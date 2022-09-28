Полиция Нижегородского района задержала серийного вора | 360°

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Полиция Нижегородского района задержала серийного вора

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Правоохранители Нижегородского района задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в краже элементов автомобильных зеркал заднего вида. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Поиск вора начался после того, как в отделение полиции № 5 поступило несколько жалоб от жителей домов на Казанском шоссе, которые рассказали о пропаже элементов зеркал заднего вида на автомобилях.

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Нарушителя закона удалось вычислить по камерам наружного видеонаблюдения. Во время допроса мужчина признался в содеянном и выразил готовность возместить ущерб потерпевшим.

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По факту серийных краж возбуждено уголовное дело. Мужчину отпустили под подписку о невыезде до выяснения деталей.

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