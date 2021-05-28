Полиция Нигерии подтвердила гибель 26 человек после опрокидывания лодки на реке Нигер в среду, 26 мая, сообщил ТАСС.

По данным правоохранителей, еще 26 пострадавших спасены. Сейчас продолжаются поиски пропавших без вести 98 человек, написало ИА НСН.

Всего на борту судна было 150 пассажиров. Люди направлялись из деревни Тунган Майракуми на рынок в городе Бирнин-Кебби. По предварительной информации, причиной произошедшего стало превышение допустимого числа людей в лодке.