05 апреля 2023, 18:57
Полиция нашла у жителя Ростова-на-Дону подпольный цех с 20 тоннами суррогатного алкоголя
МВД: у жителя Ростова-на-Дону нашли подпольный цех с 20 тоннами суррогатного алкоголя
Житель Ростова-на-Дону устроил в промышленной зоне на окраине города подпольный цех по производству суррогатного алкоголя на продажу. Полицейские нашли у него 20 тонн этой продукции, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Оперативники обнаружили в ангаре автоматизированную производственную линию, три тысячи бутылок готовой спиртосодержащей продукции, пустую тару и коробки с этикетками. Экспертиза показала, что жидкость в бутылках опасна для жизни и здоровья потребителей.В 2021 году в Оренбургской области от отравления суррогатным алкоголем погибли 26 человек. В продукции обнаружили метанол. Смертельные случаи бывали и после. Например, в феврале 2023 года стало известно о смерти трех человек после распития спиртного в Челябинской области. В январе в Карелии из-за отравления алкоголем умерли две женщины. В сентябре ЧП вновь случилось в Оренбургской области — суррогатом насмерть отравились четверо.
Алкоголь
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