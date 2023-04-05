Происшествия 05 апреля 2023, 18:57 Полиция нашла у жителя Ростова-на-Дону подпольный цех с 20 тоннами суррогатного алкоголя МВД: у жителя Ростова-на-Дону нашли подпольный цех с 20 тоннами суррогатного алкоголя Фото: freepik.com

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Житель Ростова-на-Дону устроил в промышленной зоне на окраине города подпольный цех по производству суррогатного алкоголя на продажу. Полицейские нашли у него 20 тонн этой продукции, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники обнаружили в ангаре автоматизированную производственную линию, три тысячи бутылок готовой спиртосодержащей продукции, пустую тару и коробки с этикетками. Экспертиза показала, что жидкость в бутылках опасна для жизни и здоровья потребителей.