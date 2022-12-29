Происшествия 29 декабря 2022, 15:04 Полиция нашла у жителя Херсонской области более 750 килограммов конопли МВД Медиа: у жителя Херсонской области нашли 762,5 килограмма конопли

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Полицейские нашли у 50-летнего жителя Херсонской области 762,5 килограмма каннабиса (конопли). Он пять лет выращивал ее на продажу на дачных участках на островах Карантинный и Потемкинский на реке Днепр. С 2019 по февраль 2022 года деятельность мужчины контролировали украинские полицейские — они взяли на себя сбыт товара, сообщил портал МВД Медиа.

Оперативники осмотрели наркоплантацию и нашли расфасованную, готовую к продаже марихуану, семена, рассаду и высушенную коноплю. Кроме того, правоохранители обнаружили специальное оборудование для изготовления и инструкцию по выращиванию «дурман-травы». Экспертиза установила общую массу найденной конопли.

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Следственный отдел полиции возбудил уголовное дело о попытке сбыта наркотических средств или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Подозреваемого взяли под стражу. Ведется следствие.

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