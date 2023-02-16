Происшествия 16 февраля 2023, 12:04 Полиция нашла подростка, сбившего двух полицейских в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге накануне ВАЗ-2101 сбил двух полицейских, а его водителем оказался 15-летний подросток. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Свердловской области.

Подросток купил автомобиль, чтобы его отремонтировать и продать подороже. Но сначала решил прокатиться на «копейке», конечно, в силу возраста не имея водительствого удостоверения. Также в машине сидел и друг лихача. Около ТЦ «Дом» авто заметили полицейские.

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«Несовершеннолетние „шумахеры“ попытались скрыться, но с управлением не справились, машина остановилась, и они решили раствориться, бросив её на произвол судьбы. И вот „копейка“ неожиданно покатилась и задела двух сотрудников ГИБДД», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

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Полицейские не пострадали. Но «копейка» также задела служебный автомобиль. Подростка поймали, он был трезв. С ним и его родителями проведут беседу.