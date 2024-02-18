Происшествия 18 февраля 2024, 03:17 Полиция нашла пнувшего ногой в живот незнакомку волгоградца МВД: в Волгограде установили личность мужчины, который пнул девушку в живот РИА «Новости»

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Личность мужчины, который ударил девушку ногой в живот в магазине Волгограда, установили. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Сотрудникам полиции понадобилось несколько часов, чтобы установить личность мужчины, который ударил ногой покупательницу в магазине на 2-й Горной улице в Краснооктябрьском районе.

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«Выяснилось, что так неадекватно повел себя 45-летний местный житель», — отметили в ведомстве.

Нападение произошло 7 февраля. Взрослый мужчина пнул в живот девушку в супермаркете. Агрессивные действия горожанина попали на камеру видеонаблюдения.

Судя по видео, мужчина шел рядом с девушкой вдоль стеллажей с продуктами. В какой-то момент они поравнялись и злоумышленник резко замахнулся ногой в ее сторону. От удара в живот пострадавшая согнулась пополам. Мотивы действий волгоградца устанавливаются.

До нападения на девушку мужчина преследовал на улице другую девочку, которая успела спрятаться от него в магазине.