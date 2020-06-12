Полиция нашла отравителя животных на острове кошек в Японии

Кошек убивал житель города Китакюсю. Он часто приезжал на остров, где обитали около сотни бездомных кошек. Местные жители сделали из этого места достопримечательность, называли его «кошачьим» островом. Однако с осени 2017 года животные начали погибать одно за другим.

Спустя время на острове осталось около 30 кошек, тогда зоозащитники забили тревогу. Массовая гибель животных показалась им подозрительной. Вскоре они выяснили, что кошки умирали после того, как поели рыбу.

Неизвестный раскладывал рыбу с необычным синим отливом прямо на берегу. Стражи порядка присоединились к поискам злоумышленника. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. На допросе мужчина рассказал, что хотел уничтожить ворон, но птицы не ели отравленную рыбу.