Полиция нашла килограмм метамфетамина в Санкт-Петербурге

Полиция приехала на вызов соседей из-за скандала в одной из квартир на проспекте Энергетиков. Однако помимо ссоры сотрудники нашли на месте килограмм наркотического вещества. Обнаруженный метамфетамин принадлежал безработному гражданину Таджикистана в возрасте 31 года.

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье 228.