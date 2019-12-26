    26 декабря 2019, 10:27

    Полиция нашла килограмм метамфетамина в Санкт-Петербурге

    Ольга Ситникова

    Сотрудники полиции Санкт-Петербурга обнаружили в квартире Красногвардейского района килограмм метамфетамина. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

    Полиция приехала на вызов соседей из-за скандала в одной из квартир на проспекте Энергетиков. Однако помимо ссоры сотрудники нашли на месте килограмм наркотического вещества. Обнаруженный метамфетамин принадлежал безработному гражданину Таджикистана в возрасте 31 года.

    Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье 228.