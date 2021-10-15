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    15 октября 2021, 13:52

    Полиция нашла четырех человек, устроивших потасовку в метро Москвы

    Четырех человек привлекли к административной ответственности за потасовку в московском метро

    Антон Ишбульдин

    Сотрудники полиции установили личности четырех человек, устроивших потасовку в московском метро 12 октября. Задержанных привлекли к административной ответственности, сообщил официальный сайт ГУ МВД России по Москве.

    Полиция нашла четырех человек, устроивших потасовку в метро Москвы

    Полицейские Московского метрополитена задержали участников потасовки и отправили их в отдел для разбирательства.

    Правоохранители составили протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство» в отношении всех задержанных.

    «Материалы переданы в суд, граждане привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

    Конфликт произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции «Волгоградский проспект» до станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. Пострадавших в результате потасовки нет.

    Трое уроженцев Дагестана жестоко избили пассажира метро, вступившегося за девушку. Избиение произошло в вагоне поезда вечером на Арбатско-Покровской линии. Нападавших задержали, Черемушкинский суд Москвы арестовал всех троих за драку.