Полиция нашла четырех человек, устроивших потасовку в метро Москвы

Сотрудники полиции установили личности четырех человек, устроивших потасовку в московском метро 12 октября. Задержанных привлекли к административной ответственности, сообщил официальный сайт ГУ МВД России по Москве.

Полицейские Московского метрополитена задержали участников потасовки и отправили их в отдел для разбирательства.

Правоохранители составили протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство» в отношении всех задержанных.

«Материалы переданы в суд, граждане привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Конфликт произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции «Волгоградский проспект» до станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. Пострадавших в результате потасовки нет.

Трое уроженцев Дагестана жестоко избили пассажира метро, вступившегося за девушку. Избиение произошло в вагоне поезда вечером на Арбатско-Покровской линии. Нападавших задержали, Черемушкинский суд Москвы арестовал всех троих за драку.