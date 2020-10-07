Полиция нашла арсенал оружия и патронов у подозреваемого в нападении

Сотрудники полиции Выборгского района Ленобласти обнаружили арсенал оружия и патронов у подозреваемого в разбойном нападении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Уточняется, что 30 сентября представителям правоохранительных органов заявили о разбойном нападении на пункт приема металла в Выборге. Полицейские выяснили, что неизвестный мужчина угрожал работнику предметом, похожим на пистолет, а также выстрелил в стену, информирует ИА «Невские новости».

По предварительной информации, он забрал 50 тысяч рублей, после чего скрылся. 38-летнего подозреваемого задержали по горячим следам. В его доме провели обыск и нашли арсенал оружия и боеприпасов. В целом было изъято три карабина, пистолет-пулемет, 70 капсюлей-воспламенителей, порядка 300 пуль и 67 пистолетных магазинов.

Возбуждено дело по факту разбоя и незаконного оборота взрывчатых веществ. В настоящий момент расследование продолжается.