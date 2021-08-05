05 августа 2021, 12:20
Полиция накрыла незаконный склад «ароматного дыма» в Петербурге
Полицейские обнаружили склад, откуда незаконно сбывали «ароматный дым» в Санкт-Петербурге. Так называют жидкость с никотином для электронных курительных устройств, написала газета «Петербургский дневник» со ссылкой на МВД.
Склад был обнаружен на улице Мебельная в Приморском районе города. В результате обыска силовики обнаружили около 150 емкостей с жидкостью.
Предприниматель, на чье имя записан склад, привез жидкость в Россию и продавал в интернете, выдавая себя за официального поставщика, рассказали в полиции.
Дело направлено в суд.