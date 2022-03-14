Полиция начала розыск Toyota Camry, которая сбила подростка в Волгограде

В Волгограде полиция разыскивает водителя Toyota Camry, который, сбив на проезде Канатчиков 15-летнего пешехода, увез его в травмпункт и уехал.

Как сообщает novostivolgograda.ru, когда подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на него наехала иномарка. Какие травмы зафиксировали у него медики, неизвестно.

Хотя водитель и отвез подростка в медучреждение, но ему все равно придется отвечать за наезд на пешехода.