Происшествия 11 июля 2023, 10:23 Полиция начала розыск пропавшей в Пермском крае группы туристов с 11 детьми Минтербез Пермского края сообщил о пропавшей на сплаве по Усьве группе из 22 туристов Пресс-служба МЧС

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В Пермском крае во время сплава по реке Усьве пропала группа из 22 туристов, в том числе детей. К поискам подключилась полиция и МЧС, сообщила «Коммерсанту» пресс-служба Минтербеза региона.

Туристическая группа из 22 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, начала сплав по маршруту поселок Средняя Усьва — поселок Усьва по одноименной реке 4 июля. Отдыхающие собирались к 9 июля преодолеть 175 километров, но в пункт назначения так и не прибыли. Связь с участниками сплава установить не удалось. На их поиски бросили полицию и спасателей.

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Организаторы сплава не зарегистрировали маршрут в МЧС, сообщил Telegram-канал Shot. В экстренные службы обратились родственники пропавших туристов, в том числе муж 40-летней инженера из Перми — она взяла на сплав дочерей пяти и 20 лет.

В горах Северной Осетии около села Бад туристы сорвались со склона. В группу вошли шесть человек, пропали половина из них.