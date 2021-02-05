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    05 февраля 2021, 14:50

    Полиция начала расследовать отравление младенца в Петербурге

    Дарья Морозова

    Стало известно об отравлении младенца неизвестным веществом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

    О случившемся полиции рассказали сотрудники больницы, куда поступил ребенок 2020 года рождения. Правоохранители поговорили с матерью девочки. Женщина рассказала, что оставляла дочь с отцом, а когда вернулась, обнаружила ее без сознания.

    Идет расследование произошедшего.