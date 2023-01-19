Происшествия 19 января 2023, 17:44 Полиция начала расследовать нападение медведя на человека в Приморье

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Медведь напал на лыжника в Партизанском округе Приморского края. Расследованием дела занялась полиция. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на УМВД России по региону.

Пострадавший заработал перелом ключевой кости, множественные укусы по лицу и телу, а также травматический шок. Сотрудники ППС и участковые осмотрели место происшествия, а также пообщались с местными жителями.

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Поиском медведя займется группы во главе с представителем департамента по охране, контролю и регулирования использования объектов животного мира.

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