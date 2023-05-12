Происшествия 12 мая 2023, 16:02 Полиция начала расследование по делу о смерти четырехлетнего ребенка в Красноярске

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В Красноярском крае правоохранители завели сразу несколько уголовных дел по причине гибели четырехлетнего ребенка. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на региональный СК.

По версии следствия, причиной смерти мальчика стал грипп. Приемная мать ребенка не обращалась в больницу даже после того, когда ему становилось все хуже и хуже. Еще в декабре 2022 года ребенок начал жаловаться на плохое самочувствие, а спустя несколько дней он умер.

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Органы опеки решили изъять у женщины старшего ребенка и поместили его в социальное учреждение. Расследование дела продолжается.