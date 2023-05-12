Эксклюзив 12 мая 2023, 13:01 Полиция начала проверку сообщения об угрозе взрыва в главном корпусе НИУ МЭИ Источник «360» сообщил об угрозе взрыва в НИУ МЭИ в Москве РИА «Новости»

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Поступило сообщение об угрозе взрыва в главном корпусе НИУ МЭИ. Об этом «360» сообщил источник.

«Позвонили в дирекцию вуза и сообщили об угрозе взрыва», — отметил источник.

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Он уточнил, что всех людей, находящихся в здании, эвакуировали. На месте работают сотрудники полиции.

В четверг, 11 мая, мужчину обвинили в заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва на Кубани. Он позвонил и сказал, что существует угроза взрыва одного из зданий в станице Канеловской.