Полиция начала проверку сообщения о минировании 58 школ в Казани

Минувшей ночью 58 школ Казани получили сообщения о минировании. Сегодня учреждения проверяют правоохранители, сообщили представители мэрии города.

«Руководители образовательных учреждений действуют по инструкции. Электронные адреса остальных учреждений проверяются на наличие угроз. Очень просим оставаться спокойными и дождаться результатов проверок от правоохранительных органов, которые убеждаются, что в школах безопасно», — говорится в сообщении мэрии в Telegram.

Массовые сообщения о минировании произошли в годовщину трагедии в школе № 175. Ровно год назад 19-летний Ильназ Галявиев напал на гимназию, ранил 21 человека и убил девятерых. Среди погибших — четыре мальчика, три девочки и двое взрослых. Большинство из них — дети младше 16 лет. В начале мая этого года Верховный суд Татарстана продлил арест Галявиева до 11 августа. Обвиняемый и его адвокат не возражали против этого.