Полиция начала проверку после видео, на котором пермяк ударил двух школьниц

Полиция города Перми начала проверку после записи с камеры домофона, на которой видно, как мужчина ударил двух школьниц. Об это сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс службу ГУ МВД Пермского края.

На видео запечатлен момент, когда мужчина агрессивно разговаривал с девочками, а затем с силой ударил их ладонью. На видеозаписи также сохранился звук. При прослушивании заметно, что человек угрожал пятиклассницам.

Встреча со школьницами произошла возле подъезда одного из домов в Серебрянском проезде. При этом причину возмущения агрессора дети понять не смогли — основную часть его речи составила ненормативная лексика.

Позже выяснилось, что мужчина был отцом одной из девочек, учащейся в той же школе, что и потерпевшие. Однако его дочь обидели другие школьницы — из седьмого класса. Мать одной из пострадавших пятиклассниц обратилась в полицию, проверку начали уже по факту заявления о случившемся.