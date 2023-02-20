20 февраля 2023, 10:50
Полиция начала проверку после сообщения о минировании суда в Красноярском крае
В единую дежурную диспетчерскую службу Минусинского района Красноярского края поступило сообщение о минировании здания суда. Об этом написало ИА Nation News.
Неизвестные отправили сообщение на электронную почту. После получения письма на указанное место выдвинулись сотрудники правоохранительных органов.
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В настоящий момент они проводят проверку. Другой информации о случившемся пока нет.
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Суд
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