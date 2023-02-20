Происшествия 20 февраля 2023, 10:50 Полиция начала проверку после сообщения о минировании суда в Красноярском крае

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В единую дежурную диспетчерскую службу Минусинского района Красноярского края поступило сообщение о минировании здания суда. Об этом написало ИА Nation News.

Неизвестные отправили сообщение на электронную почту. После получения письма на указанное место выдвинулись сотрудники правоохранительных органов.

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В настоящий момент они проводят проверку. Другой информации о случившемся пока нет.

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