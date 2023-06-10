10 июня 2023, 16:17
Полиция начала проверку после смертельного ДТП с BMW в Москве
ГИБДД Москвы подтвердила гибель 19-летнего водителя в ДТП с BMW
Правоохранители подтвердили гибель 19-летнего водителя BMW на улице Айвазовского. Молодой человек не справился с управлением и влетел в фонарный столб, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.
От полученных травм водитель умер на месте. По факту ДТП проводится проверка, добавили в ведомстве.
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В департаменте транспорта Москвы также обновили данные о происшествии на улице Айвазовского.
«По данным ГИБДД, водитель автомобиля BMW от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении в Telegram Дептранса.
По неподтвержденным официально данным, машину на молодого человека зарегистрировали 10 дней назад. Он не доехал до дома несколько кварталов. Тело погибшего пришлось вырезать из покореженной иномарки. Столб, в который влетела BMW, рухнул на землю.
ДТП
Москва 2023
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