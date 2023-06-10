Происшествия 10 июня 2023, 16:17 Полиция начала проверку после смертельного ДТП с BMW в Москве ГИБДД Москвы подтвердила гибель 19-летнего водителя в ДТП с BMW РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правоохранители подтвердили гибель 19-летнего водителя BMW на улице Айвазовского. Молодой человек не справился с управлением и влетел в фонарный столб, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.

От полученных травм водитель умер на месте. По факту ДТП проводится проверка, добавили в ведомстве.

Реклама

В департаменте транспорта Москвы также обновили данные о происшествии на улице Айвазовского.

«По данным ГИБДД, водитель автомобиля BMW от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении в Telegram Дептранса.

По неподтвержденным официально данным, машину на молодого человека зарегистрировали 10 дней назад. Он не доехал до дома несколько кварталов. Тело погибшего пришлось вырезать из покореженной иномарки. Столб, в который влетела BMW, рухнул на землю.