Полиция начала проверку после поста в соцсетях о погибших в ДТП на Ставрополье детях

Полиция начала проверку после появления в одной из социальных сетей оскорбительных сообщений о погибших детях из Волгограда в ДТП на Ставрополье.

Об этом сообщила журналистам в субботу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова, уточнило РИА «Новости».

По данным полиции, пользователь разместил в одной из волгоградских групп в соцетях сообщение и комментарии оскорбительного характера в адрес погибших.

«Начальником регионального главка МВД назначена проверка по факту размещения неустановленным лицом кощунственной и неприемлемой для общественного сознания информации по факту ДТП в Ставропольском крае», — приводит агентство слова Смольяниновой.

Жертвами ДТП с участием микроавтобуса и КамАЗа в Ставропольском крае стали пять девочек. Все они были игроками баскетбольной команды и ехали на соревнования в Черкесск. Перевозка не была организована волгоградской спортивной школой, где занимались дети. За рулем микроавтобуса, по предварительным данным, был один из родителей.

Установлено, что причиной аварии стал неудачный обгон, который попытался совершить водитель ВАЗ-2109. Он выехал на встречку, решив обогнать сразу около десяти машин, среди которых было два большегруза. Осознав, что не успеет завершить маневр, водитель решил вернуться в свой ряд, но успел по касательной задеть КамАЗ. Грузовик начал тормозить и в итоге перевернулся. Его прицеп рухнул на ехавший в противоположном направлении микроавтобус с детской командой.