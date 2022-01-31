Полиция начала проверку после падения ребенка в открытый люк в Набережных Челнах

В Набережных Челнах прокуратура начала проверку после сообщения о том, что в открытый люк упал ребенок.

Как сообщил inkazan.ru, поводом к проверке стало сообщение женщины в соцсетях о том, что ее ребенок провалился в открытый люк, возле которого не было опознавательных знаков.

По ее словам, это случилось возле детской поликлиники № 3. Ребенка, испытавшего огромный стресс, спас муж женщины.

Как сообщили матери ребенка в региональной прокуратуре, данную информацию сейчас проверяют. Если она подтвердится, надзорное ведомство примет необходимые меры реагирования.