Происшествия 24 января 2024, 19:08 Полиция начала проверку после ДТП с автобусом в Петербурге Петербургская полиция начала проверку по факту ДТП с автобусом

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Полиция Санкт-Петербурга начала проверку по факту ДТП, в результате которого автобус выехал на тротуар в Василеостровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Северной столицы.

«Предварительно установлено, что ДТП связано с состоянием здоровья водителя», — заявили правоохранители.

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На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они установят все детали случившегося. Полицейские уточнили, что автобус маршрута № 152 выехал на тротуар с пешеходами около 16:00 у дома № 38 на улице Беринга. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени.

В комздраве Петербурга рассказали, что состояние четырех пострадавших оценили как тяжелое. Прокуратура Василеостровского района взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося. Правоохранители пообещали проверить перевозчика на соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, сообщил сайт kp.ru.