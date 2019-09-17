Полиция начала проверку после ЧП у колонии Кокорина и Мамаева
Сведения о ДТП, связанном с наездом на пешехода в городе Алексеевка, поступили в дежурную часть около 08:00 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Белгородской области.
Предварительно установлено, что водитель 1968 года рождения на своей иномарке при движении задним ходом допустил наезд на 21-летнего мужчину.
«По данному факту проводится проверка», — подчеркнули в ведомстве.
ЧП у колонии Кокорина и Мамаева: журналисту переехали ногу на автоПодробнее
Авария произошла прямо у главных ворот колонии, откуда потом по УДО вышли футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Внедорожник Gelandewagen отдавил ногу одному из собравшихся у исправительного учреждения журналистов. Машиной, предположительно, управлял отчим Кокорина Кирилл Логинов.
Корреспонденту вызвали скорую. Он утверждает, что «стоял на нормальном расстоянии от колес». Сам Логинов побеседовал с сотрудником ДПС в служебной машине. Полиция не стала его задерживать.