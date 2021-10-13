Полиция начала проверку по видео с конфликтом в вагоне метро Москвы

Разошедшееся по социальным сетям и СМИ видео с конфликтом пассажиров в вагоне московского метро заинтересовало МВД. Как сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение столичного главка, ведомство начало проверку.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о записи, которую сделали пассажиры в поезде, который подъезжал к станции метро «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии.

«Была выявлена видеозапись конфликта между пассажирами в вагоне электропоезда на станции метро „Текстильщики“, имевшего место 12 октября. В связи с публикацией видеоролика сотрудниками УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве проводится проверка», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что заявлений в полицию от участников конфликта не поступало. По предварительным данным, никто не пострадал. По итогам проверки сотрудники примут решение о заведении административного или уголовного дела.

Накануне в интернете появилась запись, где группа нецензурно ругающихся мигрантов приставала к девушке. Сначала за нее вступился один молодой человек, а после и остальные пассажиры, которые ехали в вагоне. Когда поезд доехал до станции, дебоширов встретили сотрудники полиции.