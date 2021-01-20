20 января 2021, 16:08
Полиция начала проверку по факту смертельного ДТП в Петербурге
Правоохранители начали проверку после смертельной аварии на Дачном проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Во вторник в аварии погибла пенсионерка, которая переходила дорогу вне пешеходной зоны. Она попала под грузовик с прицепом и скончалась на месте происшествия от полученных травм.
Полиция начала проверку по факту произошедшего инцидента.