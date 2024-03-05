Происшествия 05 марта 2024, 15:07 Полиция начала проверку из-за посылки с книгами об Украине для режиссера «Культуры» Baza: полиция проверит посылку режиссеру «Культуры» Куцу с книгами об Украине РИА «Новости»

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Полиция Москвы начала проверку из-за посылки, отправленной главному режиссеру телеканала «Культура» Константину Куцу. Она включала в себя несколько книг о Украине, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации СМИ, доставщик забрал посылку вечером 29 февраля. Отвозя ее на Большую Дорогомиловскую улицу, он заметил, что книги напечатаны на украинском языке и содержат информацию о СВО. В одном из абзацев обсуждались способы действий при нападении и воздушной тревоге, а также содержалось утверждение о том, что Россия захватила Крым. Встревоженный курьер решил обратиться в полицию.

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На адрес доставки отправили «группу захвата». Получателем книг оказался главный режиссер телеканала «Культура» Константин Куц, который пояснил, что книги, присланные его другом, имели историческую значимость.

Хотя полицейские не стали задерживать Куца, книги они все же изъяли.

Ранее военный эксперт Константин Сивков рассказал о подброшенной под дверь свиной голове. На этом злоумышленники не остановились — они стали звонить и требовать отказаться от поддержки СВО.