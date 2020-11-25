Полиция начала проверку из-за драки с участием бойца Ислама Абасова

Житель Москвы обратился в полицию после драки с компанией неизвестных, приехавших на Porsche. В потасовке участвовал боец MMA Ислам Абасов, которого уже доставили в отделение для разбирательств.

«Сотрудники столичной полиции проводят проверку по заявлению гражданина о причинении ему телесных повреждений», — сообщила «360» пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Предварительно правоохранители выяснили, что драка произошла днем 22 ноября на северо-западе города. На проезжей части между мужчиной и компанией из Porsche произошел конфликт. Один из неизвестных ударил обидчика и скрылся.

«В настоящий момент все участники конфликта установлены и опрошены, проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметила пресс-служба.

Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на источник, в потасовке участвовал боец MMA Ислам Абасов. Спортсмена доставили в полицию для выяснения деталей. Абасов 4 декабря должен был сразиться с казахстанцем Кайратом Ахметовым на турнире ONE Championship в Сингапуре. Из-за разбирательств с дракой бой отменили.