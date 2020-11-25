Полиция начала проверку из-за драки с участием бойца Ислама Абасова
«Сотрудники столичной полиции проводят проверку по заявлению гражданина о причинении ему телесных повреждений», — сообщила «360» пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.
Предварительно правоохранители выяснили, что драка произошла днем 22 ноября на северо-западе города. На проезжей части между мужчиной и компанией из Porsche произошел конфликт. Один из неизвестных ударил обидчика и скрылся.
«В настоящий момент все участники конфликта установлены и опрошены, проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметила пресс-служба.
Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на источник, в потасовке участвовал боец MMA Ислам Абасов. Спортсмена доставили в полицию для выяснения деталей. Абасов 4 декабря должен был сразиться с казахстанцем Кайратом Ахметовым на турнире ONE Championship в Сингапуре. Из-за разбирательств с дракой бой отменили.