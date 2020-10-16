16 октября 2020, 18:38
Полиция начала проверку после падения человека на рельсы в Петергофе
Молодой человек упал на рельсы на железнодорожной станции Старый Петергоф и получил травмы. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России.
17-летний подросток свалился с платформы из-за того, что отвлекся на телефон. Машинист старался избежать столкновения, но все же наехал на молодого человека. Тот остался в живых, но попал в больницу с травмами. Полиция проводит проверку.